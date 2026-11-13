Продажи консолей Xbox Series X|S за шесть лет превысили 38 миллионов устройств. Соответствующими подсчетами поделился аналитик Даниэль Ахмад, сравнивший результаты Microsoft с другими поколениями девайсов.

Xbox Series X|S Xbox

Согласно опубликованным данным, Xbox Series демонстрирует худшие показатели продаж среди последних трех поколений Xbox: предшественники в лице Xbox One и Xbox 360 за аналогичный период разошлись более крупными тиражами.

Кроме того, нынешнее поколение консолей Microsoft уступает по продажам как минимум 11 другим игровым системам. Для сравнения, PlayStation 5 за шесть лет преодолела отметку в 100 миллионов реализованных устройств.

Абсолютным лидером рейтинга стала Nintendo DS с результатом свыше 136 миллионов проданных консолей. Следом расположилась Nintendo Switch, продажи которой за аналогичный период превысили 122 миллиона. PlayStation 4 и PlayStation 2 также показали впечатляющие результаты, преодолев отметку в 103 миллиона экземпляров каждая.

Напомним, что Microsoft уже много лет официально не раскрывает продажи Xbox Series. При этом ранее предполагалось, что консоли компании уступают PlayStation 5 по количеству реализованных устройств в 3-4 раза. Согласно подсчетам Ахмада, фактический разрыв оказался несколько меньше.