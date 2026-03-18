В ходе трансляции японского шоу PLAY! PLAY! PLAY! состоялась демонстрация геймплея Crimson Desert.

Кадры предстоящей игры от Pearl Abyss были записаны на базовой версии консолей PlayStation 5. Ранее разработчики показывали варианты на ПК и Pro-модели Sony.

Crimson Desert эксперты называют одной из самых ожидаемых игр этой весны и прогнозируют мощный релиз на всех платформах.

Выход приключения запланирован на 20 марта 2026 года. Уже на этапе предварительных заказов доходы разработчиков превысили $20 млн.