В шутер Call of Duty Warzone добавят режим Black Ops Royale, который станет аналогом Королевской битвы Blackout, получившей славу в Black Ops 4. О предстоящей новинке официально сообщили в Microsoft.

Call of Duty Warzone Steam

В новой интерпретации «битвы» 100 участников будут разделены на 25 отрядов, которым предстоит вести борьбу за выживание на карте «Авалон». Новый раунд игроки будут начинать с пистолетом и искать возможности для улучшения в различных локациях.

Релиз режима состоится 13 марта в рамках одного из дополнений второго сезона контента для Black Ops 7.