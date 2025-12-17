После блокировки платформы в связи с размещением запрещенного на территории России контента представители Roblox вышли на связь с Роскомнадзором и проинформировали регулятора о намерении соблюдать требования законодательства страны. Информацию о диалоге подтвердили в ведомстве.

Roblox PS Store

Ранее в Roblox предприняли первые шаги в попытках добиться соответствия. В частности, в российском сегменте был удален неподобающий контент и введена проверка возраста в отдельных внутренних сервисах.

При этом в самом ведомстве пока не говорят о готовности снять ограничения, поскольку в ближайшее время обновленная политика платформы должна доказать свою эффективность.