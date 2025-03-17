Bethesda готовит релиз Starfield на PlayStation 5

Starfield Фото: X
Так, в библиотеке игрового контента внимательное сообщество увидело логотип консоли Sony в разделе поддерживаемых платформ. Спустя время данную информацию удалили, однако интернет-юзеры успели распространить скриншоты.
Утечка Starfield
Xbox
Ранее глава Xbox Фил Спенсер дал понять, что ни одна игра под эксклюзивной маркировкой не задержится исключительно на устройствах от Microsoft, и Starfield в данном контексте не является исключением.
В ближайшие месяцы на PlayStation появятся крупные Xbox-проекты Forza Horizon 5 и Indiana Jones and the Great Circle.