Bethesda готовит релиз Starfield на PlayStation 5

Корпорация Microsoft и компания Bethesda в скором времени могут сделать анонс космического шутера Starfield для PlayStation 5. На это указывает ряд косвенных улик, которые обнаружили пользователи.

Так, в библиотеке игрового контента внимательное сообщество увидело логотип консоли Sony в разделе поддерживаемых платформ. Спустя время данную информацию удалили, однако интернет-юзеры успели распространить скриншоты.

Утечка Starfield Xbox

Ранее глава Xbox Фил Спенсер дал понять, что ни одна игра под эксклюзивной маркировкой не задержится исключительно на устройствах от Microsoft, и Starfield в данном контексте не является исключением.

В ближайшие месяцы на PlayStation появятся крупные Xbox-проекты Forza Horizon 5 и Indiana Jones and the Great Circle.