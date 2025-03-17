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    Bethesda готовит релиз Starfield на PlayStation 5

    Игры Microsoft Sony Starfield Indiana Jones and the Great Circle Forza Horizon 5 Игры для PlayStation 5 Игры для Xbox Series X/S
    Корпорация Microsoft и компания Bethesda в скором времени могут сделать анонс космического шутера Starfield для PlayStation 5. На это указывает ряд косвенных улик, которые обнаружили пользователи.

    Starfield
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    Starfield

    Так, в библиотеке игрового контента внимательное сообщество увидело логотип консоли Sony в разделе поддерживаемых платформ. Спустя время данную информацию удалили, однако интернет-юзеры успели распространить скриншоты.

    Утечка Starfield
    Xbox

    Ранее глава Xbox Фил Спенсер дал понять, что ни одна игра под эксклюзивной маркировкой не задержится исключительно на устройствах от Microsoft, и Starfield в данном контексте не является исключением.

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    • В ближайшие месяцы на PlayStation появятся крупные Xbox-проекты Forza Horizon 5 и Indiana Jones and the Great Circle.

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