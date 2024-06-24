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    Слух: Sony планирует интегрировать обратную совместимость PS3 с PS5

    Игры Игры для PlayStation 5 Sony
    Компания Sony рассматривает возможность расширения функционала PlayStation 5 за счет внедрения функции обратной совместимости с PS3. Об этом рассказал инсайдер Ник Бейкер в подкасте Xbox Era.

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    Согласно данным информатора, Sony намерена сохранить библиотеку PS3, создав некий аналог того, что есть сейчас у Xbox. Однако Бейкер также подчеркнул, что речь не идет о стопроцентной совместимости. Скорее всего, текущее поколение консолей получит поддержку крупнейших тайтлов той эпохи.

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    • Если верить слухам, то в планы Sony в этом году входит также сокращение поддержки PlayStation 3. В частности, технологический гигант может навсегда отключить магазин PS3 от онлайна.

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