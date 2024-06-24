Слух: Sony планирует интегрировать обратную совместимость PS3 с PS5

Компания Sony рассматривает возможность расширения функционала PlayStation 5 за счет внедрения функции обратной совместимости с PS3. Об этом рассказал инсайдерв подкасте

Согласно данным информатора, Sony намерена сохранить библиотеку PS3, создав некий аналог того, что есть сейчас у Xbox. Однако Бейкер также подчеркнул, что речь не идет о стопроцентной совместимости. Скорее всего, текущее поколение консолей получит поддержку крупнейших тайтлов той эпохи.

Если верить слухам, то в планы Sony в этом году входит также сокращение поддержки PlayStation 3. В частности, технологический гигант может навсегда отключить магазин PS3 от онлайна.