Слух: Sony планирует интегрировать обратную совместимость PS3 с PS5

Контроллеры PS3 Фото: wallpaper.mob.org
Согласно данным информатора, Sony намерена сохранить библиотеку PS3, создав некий аналог того, что есть сейчас у Xbox. Однако Бейкер также подчеркнул, что речь не идет о стопроцентной совместимости. Скорее всего, текущее поколение консолей получит поддержку крупнейших тайтлов той эпохи.
Если верить слухам, то в планы Sony в этом году входит также сокращение поддержки PlayStation 3. В частности, технологический гигант может навсегда отключить магазин PS3 от онлайна.