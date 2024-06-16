Трейлер Call Of Duty: Black Ops 6 установил рекорд серии по числу просмотров

Еще до выхода следующей части многопользовательского шутера издатель Activision добился первых успехов, связанных с. Так, трейлер игры стал самым просматриваемым в истории серии.

На текущий момент ролик, презентация которого состоялась в рамках Xbox Games Showcase, собрал свыше 55 млн просмотров на официальном канале Call Of Duty на YouTube и побил предыдущий рекорд в 46 млн, принадлежавший трейлеру Infinite Warfare.

Call Of Duty: Black Ops 6

Новый шутер появится в публичном доступе 25 октября этого года и впервые в истории франшизы войдет в подписку Xbox Game Pass в момент релиза. Уже сейчас пользователи ПК и двух поколений консолей от Sony и Microsoft могут оформить предзаказ.