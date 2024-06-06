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    Starfield и Senua's Saga: Hellblade II могут портировать на PlayStation 5

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    Корпорация Microsoft рассматривает возможность продажи Xbox-эксклюзивов Starfield, Senua's Saga: Hellblade II компании Sony. Соответствующую информацию обнародовал журналист The Verge Том Уоррен.

    Starfield
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    Starfield

    В списке проектов, готовящихся к релизу на PlayStation 5, также фигурируют Age of Mythology, Age of Empires II: Definitive Edition и ремастер Halo: Combat Evolved. В управленческих кругах компании инициатива по предоставлению прав на эксклюзивы получила название Project Latitude. Так, в течение последних лет технический гигант на регулярной основе выпускает крупные тайтлы на PlayStation и Nintendo Switch.

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    • На текущий момент в планах Microsoft нет намерений делиться будущими хитами, среди которых журналист упомянул Gears 6, Fable и South of Midnight.

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