Starfield и Senua's Saga: Hellblade II могут портировать на PlayStation 5

Корпорация Microsoft рассматривает возможность продажи Xbox-эксклюзивовкомпании Sony. Соответствующую информацию обнародовал журналист The Verge Том Уоррен.

В списке проектов, готовящихся к релизу на PlayStation 5, также фигурируют Age of Mythology, Age of Empires II: Definitive Edition и ремастер Halo: Combat Evolved. В управленческих кругах компании инициатива по предоставлению прав на эксклюзивы получила название Project Latitude. Так, в течение последних лет технический гигант на регулярной основе выпускает крупные тайтлы на PlayStation и Nintendo Switch.

На текущий момент в планах Microsoft нет намерений делиться будущими хитами, среди которых журналист упомянул Gears 6, Fable и South of Midnight.