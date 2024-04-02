GTA 5 может получить неофициальный порт на Android

Киберпреступник, который «прославился» крупной утечкой GTA 6, завладел исходниками GTA 5. По информации GTAFocal, группа энтузиастов, получившая файлы, приступила к созданию порта игры на Android.

В качестве доказательства серьезности намерений команда разработчиков представила несколько скриншотов с загрузочным экраном и всплывающими сообщениями об ошибках.

Ранее ряд испытаний показал, что GTA 5 в теории может быть запущена на современных Android-девайсах и работать с частотой 25-30 кадров, что вполне приемлемо с учетом условий.

На текущий момент разработчики подпольной игры не сообщали ни о времени, которое будет затрачено на создание порта, ни о количестве контента, который удастся вместить в итоговую версию.