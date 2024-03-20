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    Инсайдеры назвали вероятную дату выхода GTA VI

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    Релиз самой ожидаемой игры десятилетия — Grand Theft Auto VI — может состояться в начале следующего года. Об этом пишет Metro News, ссылаясь на нескольких инсайдеров.

    GTA VI
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    GTA VI

    В частности, JarlOfRivia указывает на январь или февраль в качестве наиболее вероятного периода выхода новой части GTA. Ранее этот инсайдер первым детально и точно отписал трейлер до его появления в публичном доступе.

    Известный в игровом сообществе инсайдер под ником Nuro дал больше конкретики, заявив, что Rockstar Games планирует выпустить игру 18 февраля 2025 года. До этого он сообщил, что первый трейлер фанаты увидят в декабре 2023-го.

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    • О февральском релизе GTA VI говорит и журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, основываясь на информации, полученной из своих источников.

    Тем не менее издатель нередко переносил релизы крупных проектов, поэтому новый криминальный боевик может и не выйти зимой.

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