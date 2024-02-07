Слухи: некстген-версия Xbox появится в 2026 году в двух вариантах

Соведущий подкаста Xbox News Cast и популярный в кругах фанатов Xbox блогер, узнаваемый на публике под ником, сообщил о планах Microsoft выпустить консоли следующего поколения, несмотря на некоторые слухи, утверждающие обратное.

В последнем выпуске подкаста MAGG назвал 2026 год в контексте периода, в рамках которого корпорация представит консоли нового поколения. В частности, речь идет о двух версиях — базовой, которая будет аналогом Xbox Sereis X, и портативной, напоминающей Nintendo Switch.

По информации MAGG, над вторым вариантом консоли трудится компания Surface. Сама модель должна получить сенсорный экран и возможность запуска игр нативно и через «облако».

О выходе нового поколения в 2026-м ранее говорил инсайдер Джефф Грабб, а редактор Windows Central Джез Корден, как и MAGG, упоминал портативную версию будущей консоли.