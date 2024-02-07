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    Слухи: некстген-версия Xbox появится в 2026 году в двух вариантах

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    Соведущий подкаста Xbox News Cast и популярный в кругах фанатов Xbox блогер, узнаваемый на публике под ником MAGG, сообщил о планах Microsoft выпустить консоли следующего поколения, несмотря на некоторые слухи, утверждающие обратное.

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    В последнем выпуске подкаста MAGG назвал 2026 год в контексте периода, в рамках которого корпорация представит консоли нового поколения. В частности, речь идет о двух версиях — базовой, которая будет аналогом Xbox Sereis X, и портативной, напоминающей Nintendo Switch.

    По информации MAGG, над вторым вариантом консоли трудится компания Surface. Сама модель должна получить сенсорный экран и возможность запуска игр нативно и через «облако».

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