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    Все новости спорта

    Состоялся анонс WWE 2K24

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    Издатель 2K анонсировал следующую часть симулятора реслинга WWE 2K24, выпустив первый трейлер.

    WWE 2K24
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    WWE 2K24

    В будущем файтинге появятся новые типы матчей, самый широкий ростер за всю историю серии — 200+ суперзвезд и легенд WWE, а главный внутриигровой раздел Showcase будет посвящен 40-летнему юбилею WrestleMania — крупнейшему событию в индустрии — и позволит игрокам пережить культовые моменты прошлого.

    Первый трейлер WWE 2K24

    Релиз игры запланирован на 8 марта. Симулятор реслинга будет доступен на ПК и двух версиях консолей PlayStation и Xbox с поддержкой кроссгена, который будет стоить дороже базового издания.

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