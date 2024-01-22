Состоялся анонс WWE 2K24

Издательанонсировал следующую часть симулятора реслинга, выпустив первый трейлер.

В будущем файтинге появятся новые типы матчей, самый широкий ростер за всю историю серии — 200+ суперзвезд и легенд WWE, а главный внутриигровой раздел Showcase будет посвящен 40-летнему юбилею WrestleMania — крупнейшему событию в индустрии — и позволит игрокам пережить культовые моменты прошлого.

Первый трейлер WWE 2K24

Релиз игры запланирован на 8 марта. Симулятор реслинга будет доступен на ПК и двух версиях консолей PlayStation и Xbox с поддержкой кроссгена, который будет стоить дороже базового издания.