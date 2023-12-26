ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Игры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сотни миллионов фунтов не помогли «Челси» выйти из кризиса10 главных неудачников 2023 года
  • 15:10
    • Иноуэ стал абсолютным чемпионом по боксу в двух дивизионах
  • 13:01
    • «Манчестер Сити» может подписать лидера «Жироны»
  • 12:46
    • ЦСКА объявил о назначении Шевелева заместителем гендиректора по спортивным вопросам
  • 12:10
    • Головин заявил о желании продолжить карьеру в топ-клубе
  • 12:01
    • Агент Гравийона подтвердил интерес к игроку со стороны «Спартака»
    Все новости спорта

    Масштабная «утечка» файлов накрыла компанию Rockstar

    Игры Rockstar GTA 6 Red Dead Redemption Игры для ПК Игры для PlayStation 5 Игры для Xbox Series X/S Игры для PlayStation 4 Игры для Xbox One Steam Valve
    После «утечки» файлов Insomniac Games в Сеть просочились данные, «слитые» из Rockstar.

    Grand Theft Auto V
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Grand Theft Auto V

    В публичный доступ попал исходный код GTA V, который, вероятно, похитила группа хакеров из Lapsus$ годом ранее и до этого момента продавала его лишь в узких кругах. Еще одна версия гласит, что взлом произошел в этом году другими киберпреступниками.

    В обнародованных файлах энтузиасты обнаружили данные о Red Dead Redemption 3, сиквеле Bully, который был отменен издателем, исходный код GTA VI и информацию о несостоявшихся DLC для пятой части Grand Theft Auto.

  • Добро пожаловать в джунгли, они принадлежат вам: Обзор Avatar: Frontiers of Pandora
  • Всего лишь попытка Ubisoft вернуться на вершину индустрии?
  • 16/12/2023

    • В игровом сообществе начались опасения по поводу читерства и вредоносного ПО, которое вскоре может наводнить GTA V в результате «утечки».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» продолжит падение
  • «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Ливерпуль» пропустит на поле «Бернли», но выиграет?
  • «Бернли» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.54
    •
  • «Сороки» добьются успеха в домашней встрече
  • «Ньюкасл» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 26 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Бернли — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Ипсвич — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Финляндия — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Челси — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •