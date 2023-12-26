Масштабная «утечка» файлов накрыла компанию Rockstar

После «утечки» файлов Insomniac Games в Сеть просочились данные, «слитые» из

В публичный доступ попал исходный код GTA V, который, вероятно, похитила группа хакеров из Lapsus$ годом ранее и до этого момента продавала его лишь в узких кругах. Еще одна версия гласит, что взлом произошел в этом году другими киберпреступниками.

В обнародованных файлах энтузиасты обнаружили данные о Red Dead Redemption 3, сиквеле Bully, который был отменен издателем, исходный код GTA VI и информацию о несостоявшихся DLC для пятой части Grand Theft Auto.

В игровом сообществе начались опасения по поводу читерства и вредоносного ПО, которое вскоре может наводнить GTA V в результате «утечки».