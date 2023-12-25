Marvel's Spider-Man 2 запустили на ПК на основе сборки из «слитых» файлов

Компания-разработчик видеоигрстала жертвой масштабной «утечки» файлов и информации, чем моментально воспользовались энтузиасты.

В частности, подпольным программистам удалось сделать собственную сборку вышедшего осенью супергеройского экшена Marvel's Spider-Man 2, который на данный момент является эксклюзивом для PlayStation 5.

Скриншот из утечки Insomniac Games x.com

Скриншот из утечки Insomniac Games x.com

Скриншот из утечки Insomniac Games x.com

Так, по социальным сетям начали вируситься скриншоты с самодельным портом для ПК. Однако любительская версия далека от стабильной в плане работы, отображения текстур и отсутствия ошибок, включая критические.

Официального анонса игры о «Пауках» для ПК еще не было. Если верить «утечкам», Insomniac Games готовит данную версию на период с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2026-го.