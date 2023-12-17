Avatar: Frontiers of Pandora возглавила рейтинг лучших игр от Ubisoft за последние годы

Avatar: Frontiers of Pandora Фото: PS Store
Несмотря на рецензии обзорщиков, называющих тайтл посредственным, простые игроки оказались довольны релизом. Так, на основе пользовательских отзывов экшен получил 81% одобрений на портале Metacritic.
Таким образом, Avatar: Frontiers of Pandora обошла Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed Valhalla и Far Cry 6.
Релиз игры по «Аватару» состоялся 7 декабря. Погрузиться в красочный мир Пандоры могут владельцы ПК и текущего поколения консолей PlayStation и Xbox.