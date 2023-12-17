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    Avatar: Frontiers of Pandora возглавила рейтинг лучших игр от Ubisoft за последние годы

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    Avatar: Frontiers of Pandora, созданная по мотивам фильмов Джеймса Кэмерона, обошла другие проекты Ubisoft в списке самых высокорейтинговых игр среди пользователей за последние годы.

    Avatar: Frontiers of Pandora
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    Avatar: Frontiers of Pandora

    Несмотря на рецензии обзорщиков, называющих тайтл посредственным, простые игроки оказались довольны релизом. Так, на основе пользовательских отзывов экшен получил 81% одобрений на портале Metacritic.

    Таким образом, Avatar: Frontiers of Pandora обошла Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed Valhalla и Far Cry 6.

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