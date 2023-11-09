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    Анонс GTA 6 установил новый рекорд в социальных сетях

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    Анонс самого ожидаемого проекта десятилетия — GTA 6 — взорвал информационное пространство и даже успел побить рекорд одной из популярнейших соцсетей.

    Логотип Rockstar Games
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    Логотип Rockstar Games

    Речь идет о микроблоге X (бывш. Twitter), где публикация от Rockstar Games о следующей части Grand Theft Auto набрала 33.9 млн просмотров, получила 467 тыс. лайков, 57 тыс. ретвитов и более 7 тыс. комментариев. Этот пост (твит) вышел в лидеры по популярности за всю историю существования соцсети.

    Сумасшедшие цифры видят пользователи других площадок. В частности, около 2.4 млн лайков анонс от Rockstar Games получил в Instagram и более 290 тыс. реакций собрал в Facebook.

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    • Напомним, что издатель сообщил, что в декабре покажет трейлер GTA 6. Сама игра, скорее всего, выйдет в 2025 году.

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