Добавление поддержки 60 FPS возвращает пользователей PS5 в Red Dead Redemption

Red Dead Redemption Фото: Rockstar Games
Однако в октябре разработчики решили исправить ситуацию, выкатив патч обновления, который улучшил вестерн с помощью поддержки игры при 60 кадрах в секунду.
Благодаря патчу, в RDR начали массово возвращаться пользователи, о чем свидетельствуют данные портала TrueTrophies. Так, согласно их статистике, около 16.2% игроков вновь начали проходить кампанию за Джона Марстона.
Перезидание Red Dead Redemption доступно в PS Store по цене $41.20. В игру также входит дополнение Undead Nightmare.