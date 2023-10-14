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    Добавление поддержки 60 FPS возвращает пользователей PS5 в Red Dead Redemption

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    После анонса и дальнейшего выхода ремастера Red Dead Redemption для PS4 Pro и PlayStation 5 компанию Rockstar Games накрыла волна недовольства со стороны геймеров, поскольку игра по-прежнему выдавала 30 FPS.

    Red Dead Redemption
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    Red Dead Redemption

    Однако в октябре разработчики решили исправить ситуацию, выкатив патч обновления, который улучшил вестерн с помощью поддержки игры при 60 кадрах в секунду.

    Благодаря патчу, в RDR начали массово возвращаться пользователи, о чем свидетельствуют данные портала TrueTrophies. Так, согласно их статистике, около 16.2% игроков вновь начали проходить кампанию за Джона Марстона.

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