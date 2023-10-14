Добавление поддержки 60 FPS возвращает пользователей PS5 в Red Dead Redemption

После анонса и дальнейшего выхода ремастерадля PS4 Pro и PlayStation 5 компанию Rockstar Games накрыла волна недовольства со стороны геймеров, поскольку игра по-прежнему выдавала 30 FPS.

Однако в октябре разработчики решили исправить ситуацию, выкатив патч обновления, который улучшил вестерн с помощью поддержки игры при 60 кадрах в секунду.

Благодаря патчу, в RDR начали массово возвращаться пользователи, о чем свидетельствуют данные портала TrueTrophies. Так, согласно их статистике, около 16.2% игроков вновь начали проходить кампанию за Джона Марстона.

Перезидание Red Dead Redemption доступно в PS Store по цене $41.20. В игру также входит дополнение Undead Nightmare.