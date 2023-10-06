Forza Motorsport была взломана и подключена к сетевым серверам

За несколько дней до глобального релиза гонкабыла взломана и подключена к официальным серверам.

Несмотря на защиту, хакеры нашли лазейку, которая позволила получить доступ ко всем функциям. При этом взломщикам было особенно важно привязать гонку к онлайну, ведь большая часть возможностей Forza Motorsport связана с сетевой игрой.

По информации хакеров, игру отныне можно даже испытать в кооперативе, однако нельзя исключать риски блокировки пиратов со стороны Microsoft.

Официальный выход Forza Motorsport намечен на 10 октября. Автосимулятор от Turn 10 будет доступен на ПК и Xbox Series.