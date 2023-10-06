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    Forza Motorsport была взломана и подключена к сетевым серверам

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    За несколько дней до глобального релиза гонка Forza Motorsport была взломана и подключена к официальным серверам.

    Forza Motorsport
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    Forza Motorsport

    Несмотря на защиту, хакеры нашли лазейку, которая позволила получить доступ ко всем функциям. При этом взломщикам было особенно важно привязать гонку к онлайну, ведь большая часть возможностей Forza Motorsport связана с сетевой игрой.

    По информации хакеров, игру отныне можно даже испытать в кооперативе, однако нельзя исключать риски блокировки пиратов со стороны Microsoft.

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