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    Стало известно, сколько Microsoft планирует заработать на Game Pass к 2030 году

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    В интернет просочилась очередная информация со стратегией игрового подразделения Microsoft. На этот раз были слиты данные о том, сколько корпорация хотела заработать на Game Pass к 2030 году.

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    Game Pass

    По прогнозам аналитиков, к этому периоду суммарная стоимость Xbox должна составить $36 млрд. Таких показателей удастся достичь продажами игр, подписками и микротранзакциями. За счет одних лишь транзакций корпорация обогатится на $16.9 млрд.

    Ожидаемые доходы Microsoft к 2030 году

    Слитая в сеть стратегия станет реализуемой благодаря приобретению Activision Blizzard King и внедрению Microsoft Universal Store — концепции эффективного объединения игр Xbox с ПК и мобильными устройствами.

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