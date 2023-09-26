Стало известно, сколько Microsoft планирует заработать на Game Pass к 2030 году

В интернет просочилась очередная информация со стратегией игрового подразделения Microsoft. На этот раз были слиты данные о том, сколько корпорация хотела заработать нак 2030 году.

По прогнозам аналитиков, к этому периоду суммарная стоимость Xbox должна составить $36 млрд. Таких показателей удастся достичь продажами игр, подписками и микротранзакциями. За счет одних лишь транзакций корпорация обогатится на $16.9 млрд.

Ожидаемые доходы Microsoft к 2030 году

Слитая в сеть стратегия станет реализуемой благодаря приобретению Activision Blizzard King и внедрению Microsoft Universal Store — концепции эффективного объединения игр Xbox с ПК и мобильными устройствами.

Также, по подсчетам Microsoft, увеличатся объемы продаж аппаратного обеспечения и доходы от рекламы в видеоиграх.