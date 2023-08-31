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    Electronic Arts выпустила ролик с геймплеем NHL 24

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    До выхода NHL 24 остается не так много времени, поэтому студия Electronic Arts традиционно выходит на связь с новыми подробностями о предстоящем симуляторе хоккея. На этот раз компания показала геймплей.

    NHL 24
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    NHL 24

    Видео, растянувшееся на 15 минут, состояло из глубокого анализа новых аспектов игры, включая кроссплей, систему постоянного давления, усталость вратаря, систему передач, управление голкипером и систему инстинктов.

    Геймплей NHL 24

    При этом самым большим изменением в цифровом хоккее стал Exhaust Engine — движок, реализованный для эмуляции реальных смен в НХЛ.

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    • NHL 24 обещают превратить в лучшую версию серии. Удостовериться или опровергнуть это можно будет уже 6 октября. Игра появится на двух поколениях консолей.

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