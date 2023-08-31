Electronic Arts выпустила ролик с геймплеем NHL 24

До выходаостается не так много времени, поэтому студия Electronic Arts традиционно выходит на связь с новыми подробностями о предстоящем симуляторе хоккея. На этот раз компания показала геймплей.

Видео, растянувшееся на 15 минут, состояло из глубокого анализа новых аспектов игры, включая кроссплей, систему постоянного давления, усталость вратаря, систему передач, управление голкипером и систему инстинктов.

Геймплей NHL 24

При этом самым большим изменением в цифровом хоккее стал Exhaust Engine — движок, реализованный для эмуляции реальных смен в НХЛ.

NHL 24 обещают превратить в лучшую версию серии. Удостовериться или опровергнуть это можно будет уже 6 октября. Игра появится на двух поколениях консолей.