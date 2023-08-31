Electronic Arts выпустила ролик с геймплеем NHL 24

NHL 24 Фото: ea.com
Видео, растянувшееся на 15 минут, состояло из глубокого анализа новых аспектов игры, включая кроссплей, систему постоянного давления, усталость вратаря, систему передач, управление голкипером и систему инстинктов.
Геймплей NHL 24
При этом самым большим изменением в цифровом хоккее стал Exhaust Engine — движок, реализованный для эмуляции реальных смен в НХЛ.
NHL 24 обещают превратить в лучшую версию серии. Удостовериться или опровергнуть это можно будет уже 6 октября. Игра появится на двух поколениях консолей.