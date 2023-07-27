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    Все новости спорта

    Разработчики EA Sports FC 24 представили первых FUT-героев для режима Ultimate Team

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    Студия EA Sports анонсировала первых FUT-героев, которые появятся в новом футбольном симуляторе EA Sports FC 24.

    EA Sports FC 24
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    EA Sports FC 24

    В коллаборации с Marvel Studios разработчики футсима создали уникальные карточки игроков с усиленными характеристиками и тематическим дизайном.

    Набор FUT-Heroes в EA Sports FC 24
    Твиттер EA Sports

    Набор FUT-Heroes в EA Sports FC 24
    Твиттер EA Sports

    Уникальные карточки получили: экс-футболистка «Арсенала» Алекс Скотт, обладательница «Золотого мяча» Надин Кесслер, Карлос Тевес, Уэсли Снайдер, Джанлука Виалли, Бишенте Лизаразю, Нванкво Кану, Томаш Росицки, Йон Арне Риисе и Людовик Жюли.

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