Разработчики EA Sports FC 24 представили первых FUT-героев для режима Ultimate Team

Студия EA Sports анонсировала первых FUT-героев, которые появятся в новом футбольном симуляторе

В коллаборации с Marvel Studios разработчики футсима создали уникальные карточки игроков с усиленными характеристиками и тематическим дизайном.

Набор FUT-Heroes в EA Sports FC 24 Твиттер EA Sports

Набор FUT-Heroes в EA Sports FC 24 Твиттер EA Sports

Уникальные карточки получили: экс-футболистка «Арсенала» Алекс Скотт, обладательница «Золотого мяча» Надин Кесслер, Карлос Тевес, Уэсли Снайдер, Джанлука Виалли, Бишенте Лизаразю, Нванкво Кану, Томаш Росицки, Йон Арне Риисе и Людовик Жюли.

Новые герои будут доступны пользователям, оформившим до 22 августа предзаказ на издание Ultimate Edition.