Как получить каждую концовку в ​​Elden Ring?

Повелитель Элдена (Elden Lord)
Elden Lord — основная концовка с четырьмя ответвлениями, отличающимися друг от друга рунами, которые герой использует после победы над боссами. В любом варианте прохождения геймер
Эпоха разлома (Age of Fracture)
В Elden Ring представленный вариант развязки считается дефолтным. Чтобы закончить свои приключения с Эпохой Разлома, необходимо пройти сюжетную цепочку по стандартному пути. Все, что нужно сделать —
Эпоха сумрака (Age of Duskborn)
Данный сюжет относится в игре к альтернативным. Для завершения кампании Elden Ring Эпохой сумрака, придется пройти квестовую линию Фии. В этой развязке геймеров ждет жаркая битва с мощным финальным боссом, после победы над которым важно выбрать вариант «Использовать Целую руну Принца смерти» Главный герой берет ту самую руну и
Эпоха порядка (Age of Order)
Более лайтовая по итоговым событиям концовка достигается в процессе прохождения серии квестов брата Корина, вместе с которым придется поломать голову в попытках разгадать загадку, а в финале этой истории он вручает главному действующему лицу Целую руну Высшего порядка.
Юзнуть данный атрибут можно после уничтожения босса и выбора варианта «Использовать Целую руну Высшего порядка». Такая развязка
Эпоха отчаяния (Blessing of Despair)
Очередной альтернативной концовкой в Elden Ring является финалочка Blessing of Despair, которую можно прочувствовать в сюжетных квестах Поедателя отбросов. В кампании, связанной с далеко не самым приятным персонажем, последняя заруба пройдет в районе Бастиона столицы.
Затащить предстоящий махач — одна из легчайших задач в представленной серии квестов. Выбрав вариант «Использовать Целую руну Ужасного проклятия» после победы, Поедатель отбросов обречет невинных NPC-ребят Междуземья на
Владыка Яростного Пламени (Lord of Frenzied Flame)
Официально развязка Lord of Frenzied Flame считается самой катастрофической. Тем, кто рискнет закончить цифровые приключения Elden Ring с этой линией, придется погрузиться в серию испытаний Хьетты. После победы над боссом главный получит судьбоносную возможность «Стать Владыкой Яростного пламени».
Выбрав заведомо убийственную концовку, герой Элдена рушит весь порядок и кидает земли на мучительный хаос. При этом
Звездный век (Age of the Stars)
Age of the Stars — самое топовое завершение истории Элдена. Для того чтобы финишировать в игре максимально красиво, нужно пройти цепочку заданий Рении. Успешно закончить сюжет в этом направлении помогут: убийство босса-полубога — Королевы Реннелы Полнолунной и полное закрытие квестовой линии Ренни с надеванием кольца Темной Луны на ее палец и убийством последнего босса. Таким образом герой станет «вечным супругом» и вызовет Ренни с помощью синего знака призыва.
В итоге Ренни становится Королевой Междуземья, а главный герой — Повелителем Элдена. Как только сформированный мировой порядок будет окончательно принят, Ренни покинет реальность и