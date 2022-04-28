Как получить каждую концовку в ​​Elden Ring?

В RPG-игре с открытым миром Elden Ring ребята из From Software спрятали несколько вариантов концовок. Развязка всей онлайн-истории зависит от пути, по которому геймер пойдет в итоговом сюжете. Самое время выяснить, как порадовать себя каждой из всевозможных финалок.

Повелитель Элдена (Elden Lord)

Elden Lord — основная концовка с четырьмя ответвлениями, отличающимися друг от друга рунами, которые герой использует после победы над боссами. В любом варианте прохождения геймер затащит одно достижение — «Повелитель Элдена».

Эпоха разлома (Age of Fracture)

В Elden Ring представленный вариант развязки считается дефолтным. Чтобы закончить свои приключения с Эпохой Разлома, необходимо пройти сюжетную цепочку по стандартному пути. Все, что нужно сделать — одолеть Зверя Элдена и в появившемся после успешной битвы окна — нажать на «Починить кольцо Элдена».

Эпоха сумрака (Age of Duskborn)

Данный сюжет относится в игре к альтернативным. Для завершения кампании Elden Ring Эпохой сумрака, придется пройти квестовую линию Фии. В этой развязке геймеров ждет жаркая битва с мощным финальным боссом, после победы над которым важно выбрать вариант «Использовать Целую руну Принца смерти» Главный герой берет ту самую руну и обрушивает на территории Междуземья вечный мрачный туман , а всему виной — нарушение Порядка жизни внутри смерти.

Эпоха порядка (Age of Order)

Более лайтовая по итоговым событиям концовка достигается в процессе прохождения серии квестов брата Корина, вместе с которым придется поломать голову в попытках разгадать загадку, а в финале этой истории он вручает главному действующему лицу Целую руну Высшего порядка.

Юзнуть данный атрибут можно после уничтожения босса и выбора варианта «Использовать Целую руну Высшего порядка». Такая развязка оставляет Междуземье нетронутым . Если большая часть всей движухи придет в норму, то своенравным полубогам повезет меньше, из-за того, что в ходе квеста они навечно отправятся в небытие.

Эпоха отчаяния (Blessing of Despair)

Очередной альтернативной концовкой в Elden Ring является финалочка Blessing of Despair, которую можно прочувствовать в сюжетных квестах Поедателя отбросов. В кампании, связанной с далеко не самым приятным персонажем, последняя заруба пройдет в районе Бастиона столицы.

Затащить предстоящий махач — одна из легчайших задач в представленной серии квестов. Выбрав вариант «Использовать Целую руну Ужасного проклятия» после победы, Поедатель отбросов обречет невинных NPC-ребят Междуземья на вечные страдания . Увы, но в Elden Ring этот тип относится к плохим ребятам, поэтому и концовка такая печальная.

Владыка Яростного Пламени (Lord of Frenzied Flame)

Официально развязка Lord of Frenzied Flame считается самой катастрофической. Тем, кто рискнет закончить цифровые приключения Elden Ring с этой линией, придется погрузиться в серию испытаний Хьетты. После победы над боссом главный получит судьбоносную возможность «Стать Владыкой Яростного пламени».

Выбрав заведомо убийственную концовку, герой Элдена рушит весь порядок и кидает земли на мучительный хаос. При этом данная финалочка блочит пару других вариантов завершения игры — Elden Lord и Age of the Stars.

Звездный век (Age of the Stars)

Age of the Stars — самое топовое завершение истории Элдена. Для того чтобы финишировать в игре максимально красиво, нужно пройти цепочку заданий Рении. Успешно закончить сюжет в этом направлении помогут: убийство босса-полубога — Королевы Реннелы Полнолунной и полное закрытие квестовой линии Ренни с надеванием кольца Темной Луны на ее палец и убийством последнего босса. Таким образом герой станет «вечным супругом» и вызовет Ренни с помощью синего знака призыва.