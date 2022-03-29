Sony представила обновленный сервис PS Plus

Ребята из Sony обновили платный сервис PS Plus, о чем компания сообщила в своем официальном блоге

Отныне платформа будет делиться на три версии, различающиеся друг от друга по количеству бонусов, дополнительных функций и стоимости подписки.

Версия Essential станет аналогом привычной PS Plus с минимальным месячным набором — две игры, скидки, облачное хранилище для игровых save-файлов и возможность сетевой игры. Стоимость в месяц остается прежней — $9.99.

За $14.99/месяц пользователям доступна версия Extra, состоящая из всех фич Essential + каталога из 400 игр для PS4 и PS5, включая проекты PlayStation Studios, которые загружаются на консоль.

Самая дорогая версия — Premium обойдется фанатам Sony в $17.99/месяц. В эту подписку войдут все прелести Essential и Extra, а также дополнительные 340 игр, среди которых будут шедевры PS3 (облачный стриминг), PS2 и PS1 (облачный стриминг и загрузка на консоль).

Запуск обновленного сервиса PS Plus запланирован на июнь. Сперва он появится на нескольких азиатских рынках, а затем — на территории Северной Америки, Европы.