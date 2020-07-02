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    Школьник из Японии угрожал взорвать офис Konami из-за проблем с PES 2020

    Игры Konami PES 2020
    В Японии 16-летний школьник столкнулся с проблемами в PES 2020 Mobile, после чего он грозился расправиться с офисом разработчиков игры.

    Логотип Konami в Токио
    Логотип Konami в Токио

    Из-за сбоев с соединением в PES 2020 Mobile японский школьник из Токио не сумел доиграть матч, в результате чего ему присудили поражение. Раздосадованный игрок зашел в свои социальные сети и начал делать посты в адрес Konami: «Я хочу взорвать штаб-квартиру Konami и убить ее сотрудников».

    Поскольку в Японии существует цензура в интернете, в дело вмешалась полиция Токио. Горе-игрока задержали. Позже правоохранители сообщили, что школьник признал свою вину и написал все эти угрозы из-за расстройства. 0

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