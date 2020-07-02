Школьник из Японии угрожал взорвать офис Konami из-за проблем с PES 2020

В Японии 16-летний школьник столкнулся с проблемами в, после чего он грозился расправиться с офисом разработчиков игры.

Из-за сбоев с соединением в PES 2020 Mobile японский школьник из Токио не сумел доиграть матч, в результате чего ему присудили поражение. Раздосадованный игрок зашел в свои социальные сети и начал делать посты в адрес Konami: «Я хочу взорвать штаб-квартиру Konami и убить ее сотрудников».

Поскольку в Японии существует цензура в интернете, в дело вмешалась полиция Токио. Горе-игрока задержали. Позже правоохранители сообщили, что школьник признал свою вину и написал все эти угрозы из-за расстройства. 0