Школьник из Японии угрожал взорвать офис Konami из-за проблем с PES 2020

Логотип Konami в Токио
globallookpress.com
Из-за сбоев с соединением в PES 2020 Mobile японский школьник из Токио не сумел доиграть матч, в результате чего ему присудили поражение. Раздосадованный игрок зашел в свои социальные сети и начал делать посты в адрес Konami: «Я хочу взорвать штаб-квартиру Konami и убить ее сотрудников».
Поскольку в Японии существует цензура в интернете, в дело вмешалась полиция Токио. Горе-игрока задержали. Позже правоохранители сообщили, что школьник признал свою вину и написал все эти угрозы из-за расстройства. 0