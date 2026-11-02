Левый защитник «Спартака» Виктор Парада рассказал, что, придя в команду, был готов к критике в свой адрес в случае плохой игры.

Виктор Парада globallookpress.com

«Я был готов к тому, что, если ты играешь за "Спартак", требования будут высокими. При любой, даже минимально негативной динамике будет критика — не только в мою сторону, но и в адрес остальных игроков. Это абсолютно нормально, я был готов. Уважаю все мнения, но не концентрируюсь на этом, потому что стараюсь думать о том, как становиться лучше, улучшать свои качества и игру. А критика всегда будет», — сказал Парада изданию «Чемпионат».

24‑летний Парада пополнил ряды «Спартака» перед началом сезона, перейдя из испанского «Алавеса». В игре 13‑го тура против «Локомотива» (4:0) он забил свой первый мяч за красно‑белых.