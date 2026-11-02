Экс-наставник «Ахмата» Игорь Ледяхов в интервью LiveSport.Ru прокомментировал отставку Станислава Черчесова из грозненского клуба после выездного поражения от «Динамо» в 13-м туре РПЛ.

— Печально, но закономерно. Результатов у команды нет, поэтому приняли решение расстаться. Как водится в Грозном, по обоюдному согласию — там по-другому не бывает (смеется). Уж кто-кто, а я знаю. Мы пришли с Рахимовым как раз после того, как Черчесову не продлили контракт, а потом короткое время был еще Красножан.

И только мы отработали там три года — это абсолютный рекорд всех времен. Заняли пятое место, что тоже абсолютный рекорд, после чего и с нами не продлили. Хотя, не будь санкций, команда участвовала бы в еврокубках. Устали от нас, наверное. Пригласили Кононова — хотели, чтобы поставил спартаковский футбол. Но вы знаете, что там всегда только один руководитель, которому важно совсем другое — результат и характер.

Не согласен с тем мнением, что Стас мог устать работать без больших задач. Они там есть всегда и финансирование не ниже 6-7 места в Лиге. Очень сильную селекцию летом провели, команда по подбору на зависть многим, есть все условия. Не получилось.

Вполне возможно, увидим сейчас Черчесова в «Локо» — у нас все возможно. Борис Ротенберг играл у него в «Динамо», в очень хороших отношениях. А в «Ахмате», видимо, Гусев, раз не пошел в «Факел». Но это мои предположения.

Сам тоже жду предложений, в том же «Ахмате» отработал вполне прилично, когда пришел второй раз. С приставкой и.о. после Галактионова на финише три матча выиграли и трижды сыграли вничью. Утвердили главным, но в апреле убрали, хотя мы имели 9 очков и шли в середине. Сказали, что команде не хватает характера. Такой непростой регион.