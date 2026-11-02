Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил о положительной динамике в восстановлении голкипера армейцев Игоря Акинфеева. По его словам, вратарь сможет вернуться на поле только тогда, когда будет полностью уверен в своей готовности.

Игорь Акинфеев globallookpress.com

Акинфеев получил травму в апреле и из-за неё пропустил концовку сезона-2025/26. Сейчас футболист продолжает реабилитацию.

«Игорь продолжает восстановление. Самое главное, что динамика положительная. Рассчитываем, что он ещё не один и не двадцать матчей сыграет, а гораздо больше», — сказал Безуглов в интервью «Матч ТВ».