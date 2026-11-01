В матче 11‑го тура испанской Примеры «Расинг» на своём поле потерпел разгромное поражение от мадридского «Реала» со счётом 0:3.
Голы в составе «сливочных» забивали Килиан Мбаппе с пенальти на 11‑й минуте, Джуд Беллингем на 21‑й и Ян Дьоманде на 36‑й.
Результат матча
РасингСантандер0:3Реал МадридМадрид
0:1 Килиан Мбаппе 11' пен. 0:2 Джуд Беллингем 21' 0:3 Ян Дьоманде 36'
Расинг: Хулен Агирресабала, Альваро Мантилья Перес, Пабло Рамон (Пере Гарсия 61'), Аарон Мартин, Жануэль Белосьян, Иван Мартин (Андре Алмейда 82'), Маттео Прати, Серхио Каналес, Яссир Забири, Иньиго Висенте (Георгий Гулиашвили 82'), Iker Luque
Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Марк Кукурелья, Ибраима Конате, Джуд Беллингем, Арда Гюлер (Браим Диас 67'), Орельен Тчуамени, Бернарду Силва (Эдуардо Камавинга 77'), Трент Александер-Арнольд, Килиан Мбаппе, Ян Дьоманде (Эндрик 85'), Дин Хейзен
Жёлтые карточки: Жануэль Белосьян 34' (Расинг), Iker Luque 45+1' (Расинг)
«Реал» с 27 очками занимает третье место в таблице Примеры, а «Расинг» (11 очков) — 16‑й.