В матче 11‑го тура испанской Примеры «Расинг» на своём поле потерпел разгромное поражение от мадридского «Реала» со счётом 0:3.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Голы в составе «сливочных» забивали Килиан Мбаппе с пенальти на 11‑й минуте, Джуд Беллингем на 21‑й и Ян Дьоманде на 36‑й.

Результат матча Расинг Сантандер 0:3 Реал Мадрид Мадрид 0:1 Килиан Мбаппе 11' пен. 0:2 Джуд Беллингем 21' 0:3 Ян Дьоманде 36' Расинг: Хулен Агирресабала, Альваро Мантилья Перес, Пабло Рамон ( Пере Гарсия 61' ), Аарон Мартин, Жануэль Белосьян, Иван Мартин ( Андре Алмейда 82' ), Маттео Прати, Серхио Каналес, Яссир Забири, Иньиго Висенте ( Георгий Гулиашвили 82' ), Iker Luque Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Марк Кукурелья, Ибраима Конате, Джуд Беллингем, Арда Гюлер ( Браим Диас 67' ), Орельен Тчуамени, Бернарду Силва ( Эдуардо Камавинга 77' ), Трент Александер-Арнольд, Килиан Мбаппе, Ян Дьоманде ( Эндрик 85' ), Дин Хейзен Жёлтые карточки: Жануэль Белосьян 34' (Расинг), Iker Luque 45+1' (Расинг)

Статистика матча 1 Удары в створ 7 3 Удары мимо 10 46 Владение мячом 54 2 Угловые удары 6 0 Офсайды 2 10 Фолы 8

«Реал» с 27 очками занимает третье место в таблице Примеры, а «Расинг» (11 очков) — 16‑й.