Лондонский «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» в центральном матче 9-го тура английской Премьер-лиги. Встреча на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Морган Роджерс
Морган Роджерс globallookpress.com

В первом тайме на 34-й минуте нападающий гостей Матеус Кунья отправил мяч в сетку ворот «Челси», однако арбитры отменили взятие ворот после просмотра видеоповтора с помощью системы VAR.

Счет в матче был открыт во втором тайме. На 50-й минуте форвард лондонцев Морган Роджерс вывел хозяев вперед. На 63-й минуте защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес получил вторую желтую карточку и покинул поле. Минутой позже полузащитник «Челси» Коул Палмер точно реализовал пенальти и удвоил преимущество своей команды. На 71-й минуте форвард «синих» Эстевао забил третий мяч лондонцев, но арбитры снова отменили гол с помощью VAR.

Результат матча

ЧелсиЛондонЧелси2:0Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМанчестер
1:0 Морган Роджерс 50' 2:0 Коул Палмер 64' пен.
Челси:  Майк Пендерс,  Джош Ачимпонг,  Леви Колвилл,  Весли Фофана,  Марко Палестра (Пеп Чаварриа 74'),  Ромео Лавиа,  Мойсес Кайседо (Валентин Барко 87'),  Коул Палмер (Жеовани Кенда 90'),  Морган Роджерс,  Педру Нету (Дэнни Уэлбек 87'),  Estevao
Манчестер Юнайтед:  Сенне Ламменс,  Диогу Далот,  Лисандро Мартинес,  Гарри Магуайр,  Лени Йоро,  Бруну Фернандеш,  Карлос Балеба (Кобби Майну 58'),  Андрей Сантос (Мэйсон Маунт 67'),  Брайан Мбемо,  Матеус Кунья (Эйден Хевен 66'),  Амад Диалло (Джошуа Зиркзее 77')
Жёлтые карточки:  Майк Пендерс 90+3'  —  Лисандро Мартинес 59',  Гарри Магуайр 66',  Кобби Майну 70',  Брайан Мбемо 81',  Джошуа Зиркзее 86'
Красная карточка:  Лисандро Мартинес 63' (Манчестер Юнайтед)

Благодаря этой победе «Челси» набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение, остался с 7 баллами в активе за девять матчей и находится на 16-й строчке чемпионата.