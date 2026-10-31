Лондонский «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» в центральном матче 9-го тура английской Премьер-лиги. Встреча на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Морган Роджерс globallookpress.com

В первом тайме на 34-й минуте нападающий гостей Матеус Кунья отправил мяч в сетку ворот «Челси», однако арбитры отменили взятие ворот после просмотра видеоповтора с помощью системы VAR.

Счет в матче был открыт во втором тайме. На 50-й минуте форвард лондонцев Морган Роджерс вывел хозяев вперед. На 63-й минуте защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес получил вторую желтую карточку и покинул поле. Минутой позже полузащитник «Челси» Коул Палмер точно реализовал пенальти и удвоил преимущество своей команды. На 71-й минуте форвард «синих» Эстевао забил третий мяч лондонцев, но арбитры снова отменили гол с помощью VAR.

Результат матча Челси Лондон 2:0 Манчестер Юнайтед Манчестер 1:0 Морган Роджерс 50' 2:0 Коул Палмер 64' пен. Челси: Майк Пендерс, Джош Ачимпонг, Леви Колвилл, Весли Фофана, Марко Палестра ( Пеп Чаварриа 74' ), Ромео Лавиа, Мойсес Кайседо ( Валентин Барко 87' ), Коул Палмер ( Жеовани Кенда 90' ), Морган Роджерс, Педру Нету ( Дэнни Уэлбек 87' ), Estevao Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Диогу Далот, Лисандро Мартинес, Гарри Магуайр, Лени Йоро, Бруну Фернандеш, Карлос Балеба ( Кобби Майну 58' ), Андрей Сантос ( Мэйсон Маунт 67' ), Брайан Мбемо, Матеус Кунья ( Эйден Хевен 66' ), Амад Диалло ( Джошуа Зиркзее 77' ) Жёлтые карточки: Майк Пендерс 90+3' — Лисандро Мартинес 59', Гарри Магуайр 66', Кобби Майну 70', Брайан Мбемо 81', Джошуа Зиркзее 86' Красная карточка: Лисандро Мартинес 63' (Манчестер Юнайтед)

Статистика матча 9 Удары в створ 5 6 Удары мимо 4 59 Владение мячом 41 8 Угловые удары 7 3 Офсайды 2 8 Фолы 20

Благодаря этой победе «Челси» набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение, остался с 7 баллами в активе за девять матчей и находится на 16-й строчке чемпионата.