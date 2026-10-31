Лондонский «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» в центральном матче 9-го тура английской Премьер-лиги. Встреча на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
В первом тайме на 34-й минуте нападающий гостей Матеус Кунья отправил мяч в сетку ворот «Челси», однако арбитры отменили взятие ворот после просмотра видеоповтора с помощью системы VAR.
Счет в матче был открыт во втором тайме. На 50-й минуте форвард лондонцев Морган Роджерс вывел хозяев вперед. На 63-й минуте защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес получил вторую желтую карточку и покинул поле. Минутой позже полузащитник «Челси» Коул Палмер точно реализовал пенальти и удвоил преимущество своей команды. На 71-й минуте форвард «синих» Эстевао забил третий мяч лондонцев, но арбитры снова отменили гол с помощью VAR.
Результат матча
Благодаря этой победе «Челси» набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение, остался с 7 баллами в активе за девять матчей и находится на 16-й строчке чемпионата.