«Ливерпуль» рассматривает аренду защитника «Реала» Трента Александера-Арнолда в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Cadena SER со ссылкой на журналиста Пакохо Дельгадо.

По данным источника, английский клуб уже связался с окружением 28-летнего футболиста и изучает реакцию болельщиков на его возможное возвращение.

Если «Реал» расстанется с Александером-Арнолдом, то главный тренер Жозе Моуринью может попросить руководство приобрести защитника «Тоттенхэма» Педро Порро.

Александер-Арнолд перешёл в «Реал» из «Ливерпуля» в 2025 году, но не смог закрепиться в основе. В текущем сезоне он провёл 7 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.