Вратарь «Атлетика» и сборной Испании Унаи Симон прокомментировал получение приза имени Льва Яшина. Награду лучшему голкиперу года вручают на церемонии «Золотого мяча» от France Football.

Унаи Симон globallookpress.com

«Я не мог себе такого представить. В детстве о подобных вещах мечтаешь, но никогда по-настоящему не веришь, что сможешь получить такую награду. Затем постепенно проходишь определенные этапы и понимаешь, что приближаешься к своей цели. Я всегда считал, что в современном мире маркетинг, социальные сети и более активное присутствие в публичном пространстве помогают получать подобные награды. Это не совсем мое, но я принимаю последствия такого подхода. При этом в начале сезона я никогда не говорю себе: "Я лучший вратарь мира". Я просто стараюсь делать все, что в моих силах», — сказал Симон в интервью L'Equipe.

В 2026 году 29-летний Симон выиграл чемпионат мира в составе сборной Испании. На турнире голкипер отыграл на ноль в семи матчах из восьми и установил новый рекорд.