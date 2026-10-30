Вратарь «Атлетика» и сборной Испании Унаи Симон прокомментировал получение приза имени Льва Яшина. Награду лучшему голкиперу года вручают на церемонии «Золотого мяча» от France Football.
«Я не мог себе такого представить. В детстве о подобных вещах мечтаешь, но никогда по-настоящему не веришь, что сможешь получить такую награду. Затем постепенно проходишь определенные этапы и понимаешь, что приближаешься к своей цели. Я всегда считал, что в современном мире маркетинг, социальные сети и более активное присутствие в публичном пространстве помогают получать подобные награды. Это не совсем мое, но я принимаю последствия такого подхода. При этом в начале сезона я никогда не говорю себе: "Я лучший вратарь мира". Я просто стараюсь делать все, что в моих силах», — сказал Симон в интервью L'Equipe.
В 2026 году 29-летний Симон выиграл чемпионат мира в составе сборной Испании. На турнире голкипер отыграл на ноль в семи матчах из восьми и установил новый рекорд.