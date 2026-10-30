Португальская футбольная федерация направила официальное письмо в «Аль-Наср» с просьбой отпустить нападающих Криштиану Роналду и Жуан Феликса в национальную команду. Форварды нужны сборной для подготовки к ноябрьским матчам Лиги наций. Об этом сообщает издание Ariyadhiah.

Криштиану Роналду globallookpress.com

14 ноября сборная Португалии сыграет с Данией в рамках 5-го тура группового этапа турнира. 17 ноября команда под руководством Жорже Жезуша встретится с Уэльсом в заключительном туре.

Ранее между Роналду и главный тренером возник конфликт. Во время сентябрьского матча с Норвегией Жезуш отправил форварда на разминку, но так и не выпустил на поле. В конце сентября 41-летний нападающий самовольно покинул расположение сборной.