Защитник сборной Франции и «Челси» Максанс Лакруа прошел медицинское обследование. Врачи диагностировали у него разрыв мышц задней поверхности бедра.

Максанс Лакруа globallookpress.com

Ожидается, что 26-летний футболист пропустит несколько недель, а его возвращение на поле до конца года остается под вопросом. Об этом сообщает RMC Sport.

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо на пресс-конференции уточнил сроки восстановления игрока. По словам специалиста, Лакруа пропустит период до конца ноябрьской паузы на матчи сборных, которая завершится ориентировочно 17 ноября.

Французский защитник получил травму в матче 1/8 финала Кубка лиги против «Ливерпуля» (1:1, 6:5 по пенальти). Лакруа перешел в лондонский клуб прошлым летом. За это время он провел 11 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.