Полузащитник Пьер-Эмиль Хейбьерг и нападающий Игор Пайшао планируют покинуть марсельский «Олимпик» в январе. Об этом сообщил инсайдер Мохамед Тубаш-Тер в социальной сети X.

Бразильский форвард мог уйти из команды еще прошлым летом. Руководство провансальцев решила сохранить игрока. В скором времени клуб может сделать ставку на продвижение собственных воспитанников академии.

Хёйбьерг прошел школу датского футбола. В «Марсель» датчанин перешел летом 2024 года на правах аренды из лондонского клуба. Прошлым летом французская команда выкупила хавбека и подписала с ним контракт до лета 2028 года.