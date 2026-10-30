Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал результаты голосования за «Золотой мяч». Специалист назвал победу нападающего «Баварии» Гарри Кейна заслуженной.

«Гарри Кейн заслужил победу в голосовании за "Золотой мяч". При этом Ламин Ямаль определенно находится на том же уровне. По мне, Пау Кубарси заслужил победу в борьбе за трофей лучшему молодому футболисту, особенно учитывая, что Ламин уже брал его в двух предыдущих сезонах. Думаю, вручение награды Кубарси стало бы лучшим признанием для него — после исключительного сезона и отличного уровня на чемпионате мира. Но то, что я вижу и чувствую, заставляет меня очень гордиться Ламином Ямалем, потому что, на мой взгляд, он справился с этой ситуацией прекрасно», — цитирует Флика Goal.

В прошедшем сезоне Гарри Кейн провел за «Баварию» 45 матчей во всех турнирах. Английский нападающий забил 44 гола и сделал восемь результативных передач.