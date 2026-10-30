Центральный полузащитник «Манчестер Сити» Энцо Фернандес рассказал, что он не оставил мысли снова поиграть в родном «Ривер Плейт».

Энцо Фернандес globallookpress.com

«Однажды я хочу вернуться в "Ривер Плейт". Я уже несколько раз говорил об этом, и я уверен, что это случится. Это то, чего я действительно хочу. Но сегодня я в "Манчестер Сити". Впереди еще долгий путь», — приводит слова Фернандеса Sport Witness.

В 2022 году Фернандес перебрался из Аргентины в «Бенфику». Дальше в его карьере был «Челси», а летом этого года 25-летний хавбек перебрался в «Манчестер Сити» за 145 млн евро.

Всего за «горожан» Фернандес сыграл 10 матчей, забил один мяч и сделал один ассист.