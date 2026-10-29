«Васко да Гама» активировал опцию выкупа защитника Роберта Ренана, который выступает за клуб из Рио-де-Жанейро на правах аренды из «Зенита». Об этом сообщает O Globo.

Роберт Ренан globallookpress.com

По информации источника, бразильская команда заплатит 8 млн евро за 70% прав на 23-летнего футболиста. После завершения сделки Ренан подпишет с «Васко да Гама» четырёхлетний контракт.

Отмечается, что руководство клуба рассчитывает в дальнейшем получить более выгодные предложения по защитнику. Это позволит «Васко да Гама» окупить вложения, если в будущем будет принято решение о продаже игрока.

Ренан перешёл в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» в 2023 году.