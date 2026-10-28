Завершились два матча 1/16 финала Кубка Германии.
«Кельн» на своем поле разгромил «Унион» — 5:0.
Дублем в составе победителей отличился Саид эль-Мала (32', 60'), еще по одному мячу на счету Линтона Майны (51'), Исака Йоханессона (78') и Себастьяна Себулонсена (88').
Результат матча
КёльнКёльн5:0УнионБерлин
1:0 Саид эль Мала 32' 2:0 Линтон Майна 51' 3:0 Саид эль Мала 60' 4:0 Isak Bergmann Johannesson 78' 5:0 Себастьян Себулонсен 88'
Кёльн: Марвин Швебе, Жоэль Шмид, Джамай Симпсон-Пьюзи, Алессио Кастро-Монтес (Себастьян Себулонсен 63'), Борна Соса (Reigan Heskey 81'), Том Краус, Пол Окон-Энгстлер, Линтон Майна (Isak Bergmann Johannesson 72'), Майки Мур (Ян Тильман 72'), Мариус Бюльтер, Саид эль Мала (Гидеон Менса 81')
Унион: Матео Раб, Том Роте (Деррик Кён 46'), Леопольд Кверфельд, Зено Ван Ден Бос, Тим Скарке (Ливан Бурджу 57'), Михел Эбишер, Чон У Ён (Марин Любичич 75'), Рани Хедира, Андраш Шефер (Алёша Кемляйн 68'), Яник Хаберер, Mekhi Gray (Эммануэль Латте Лат 58')
Жёлтые карточки: Себастьян Себулонсен 84' — Леопольд Кверфельд 49', Марин Любичич 77', Ливан Бурджу 90'
В параллельной встрече «Эльферсберг» дома проиграл «Дармштадту» — 0:2.
Голами у победителей отметились Ларс Кель (6') и Милан Смит (56').
«Кельн» и «Дармштадт» узнают своих соперников по 1/8 финала турнира позднее.