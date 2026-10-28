«Кельн» и «Дармштадт» узнают своих соперников по 1/8 финала турнира позднее.

Голами у победителей отметились Ларс Кель (6') и Милан Смит (56').

Унион: Матео Раб, Том Роте ( Деррик Кён 46' ), Леопольд Кверфельд, Зено Ван Ден Бос, Тим Скарке ( Ливан Бурджу 57' ), Михел Эбишер, Чон У Ён ( Марин Любичич 75' ), Рани Хедира, Андраш Шефер ( Алёша Кемляйн 68' ), Яник Хаберер, Mekhi Gray ( Эммануэль Латте Лат 58' )

Дублем в составе победителей отличился Саид эль-Мала (32', 60'), еще по одному мячу на счету Линтона Майны (51'), Исака Йоханессона (78') и Себастьяна Себулонсена (88').

2.00

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