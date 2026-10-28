Завершились два матча 1/16 финала Кубка Германии.

Исак Йоханессон (ФК «Кельн»)
Исак Йоханессон (ФК «Кельн») globallookpress.com

«Кельн» на своем поле разгромил «Унион» — 5:0.

Дублем в составе победителей отличился Саид эль-Мала (32', 60'), еще по одному мячу на счету Линтона Майны (51'), Исака Йоханессона (78') и Себастьяна Себулонсена (88').

Результат матча

КёльнКёльнКёльн5:0УнионУнионБерлин
1:0 Саид эль Мала 32' 2:0 Линтон Майна 51' 3:0 Саид эль Мала 60' 4:0 Isak Bergmann Johannesson 78' 5:0 Себастьян Себулонсен 88'
Кёльн:  Марвин Швебе,  Жоэль Шмид,  Джамай Симпсон-Пьюзи,  Алессио Кастро-Монтес (Себастьян Себулонсен 63'),  Борна Соса (Reigan Heskey 81'),  Том Краус,  Пол Окон-Энгстлер,  Линтон Майна (Isak Bergmann Johannesson 72'),  Майки Мур (Ян Тильман 72'),  Мариус Бюльтер,  Саид эль Мала (Гидеон Менса 81')
Унион:  Матео Раб,  Том Роте (Деррик Кён 46'),  Леопольд Кверфельд,  Зено Ван Ден Бос,  Тим Скарке (Ливан Бурджу 57'),  Михел Эбишер,  Чон У Ён (Марин Любичич 75'),  Рани Хедира,  Андраш Шефер (Алёша Кемляйн 68'),  Яник Хаберер,  Mekhi Gray (Эммануэль Латте Лат 58')
Жёлтые карточки:  Себастьян Себулонсен 84'  —  Леопольд Кверфельд 49',  Марин Любичич 77',  Ливан Бурджу 90'

В параллельной встрече «Эльферсберг» дома проиграл «Дармштадту» — 0:2.

Голами у победителей отметились Ларс Кель (6') и Милан Смит (56').

«Кельн» и «Дармштадт» узнают своих соперников по 1/8 финала турнира позднее.