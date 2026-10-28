Завершились две встречи 1/16 финала Кубка Германии
«Боруссия» из Менхенгладбаха на своем поле выиграл у «Карлсруэ» — 2:0.
Голами в составе победителей забивали Робин Хак и Лукас Ульрих на 7-й и 49-й минутах встречи. С 39-й минуты «жребцы» играли в меньшинстве после удаления Филиппа Сандера.
Результат матча
Боруссия ММёнхенгладбах2:0КарлсруэКарлсруэ
1:0 Робин Хак 7' 2:0 Лукас Улльрих 49'
Боруссия М: Даниэль Батц, Джозеф Скалли, Фабио Кьяродия, Ефим Конопля, Давид Херольд, Филипп Зандер, Кевин Штёгер, Хуго Болин (Лукас Улльрих 46'), Робин Хак (Wael Mohya 86'), Zento Uno (Mathieu Nguefack 72'), Суто Матино (Ко Итакура 77')
Карлсруэ: Рафаел Пинто Педроса, Марсель Франке, Кристоф Кобальд, Марвин Ванитцек, Лилиан Эглофф (Noel Eichinger 60'), Сантери Вяянянен (Danyal Zor 69'), Сио Фукуда, Deniz Emre Ofli, Tim Civeja (Louey Ben Farhat 61'), Sandro Tremoulet, Hans Christian Bernat
Красная карточка: Филипп Зандер 39' (Боруссия М)
Дортмундская «Боруссия» дома вырвала победу у «Вердера» — 3:2.
Голами у «шмелей» отметились Серу Гирасси (6'), Карни Чуквуэмека (17') и Марсель Забитцер (90+3'). У гостей дважды забил Никлас Фюллькруг (65', 68').
Гладбахцы и дортмундцы узнают своего следующего соперника в турнире позднее.