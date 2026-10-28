Завершились две встречи 1/16 финала Кубка Германии

«Боруссия» из Менхенгладбаха на своем поле выиграл у «Карлсруэ» — 2:0.

Голами в составе победителей забивали Робин Хак и Лукас Ульрих на 7-й и 49-й минутах встречи. С 39-й минуты «жребцы» играли в меньшинстве после удаления Филиппа Сандера.

Результат матча

Боруссия М Мёнхенгладбах 2:0 Карлсруэ Карлсруэ

1:0 Робин Хак 7' 2:0 Лукас Улльрих 49'

Боруссия М: Даниэль Батц, Джозеф Скалли, Фабио Кьяродия, Ефим Конопля, Давид Херольд, Филипп Зандер, Кевин Штёгер, Хуго Болин ( Лукас Улльрих 46' ), Робин Хак ( Wael Mohya 86' ), Zento Uno ( Mathieu Nguefack 72' ), Суто Матино ( Ко Итакура 77' )

Карлсруэ: Рафаел Пинто Педроса, Марсель Франке, Кристоф Кобальд, Марвин Ванитцек, Лилиан Эглофф ( Noel Eichinger 60' ), Сантери Вяянянен ( Danyal Zor 69' ), Сио Фукуда, Deniz Emre Ofli, Tim Civeja ( Louey Ben Farhat 61' ), Sandro Tremoulet, Hans Christian Bernat

Красная карточка: Филипп Зандер 39' (Боруссия М)