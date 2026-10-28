Завершились две встречи второго раунда Кубка Испании.

«Малага» на выезде обыграла «Алькасар» со счетом 3:0.

Дублем в составе победителей отметился Чупе (71', 80'), еще один мяч на счету Даниэля Лоренцо Геррейро на 88-й минуте.

Результат матча

Sporting de Alcazar Испания. Кубок Дель Рей 0:3 Малага Малага

Sporting de Alcazar: Walter Caceres, Antonio Aviles, Carlos Romo, Matias Barrios, Alan Ruefli, Davison Lemus, Carlos Quinones Moratalla, Emir Avila, Gilson Figueiredo Maria Junior, Angel Contento, Alberto Abengozar ( Raul Moreno 75' )

Малага: Хосе Салинас, Фернандо Калеро, Хуан Беррокаль ( Дани Лоренсо 56' ), Алекс Пастор, Йенс-Люс Каюсте ( Haitam Abaida 45' ), Карлос Дотор, Энеко Хаурехи, Rafa Rodriguez ( Давид Ларрубия 45' ), Izan Merino, Juan Francisco Fernandez Martin, Carlos Lopez

Жёлтая карточка: Alberto Abengozar 61' (Sporting de Alcazar)

Красная карточка: Antonio Aviles 78' (Sporting de Alcazar)