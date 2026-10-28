Завершились две встречи второго раунда Кубка Испании.

ФК «Вильярреал»
ФК «Вильярреал» globallookpress.com

«Малага» на выезде обыграла «Алькасар» со счетом 3:0.

Дублем в составе победителей отметился Чупе (71', 80'), еще один мяч на счету Даниэля Лоренцо Геррейро на 88-й минуте.

Результат матча

Sporting de AlcazarИспания. Кубок Дель РейSporting de Alcazar0:3МалагаМалагаМалага
Sporting de Alcazar:  Walter Caceres,  Antonio Aviles,  Carlos Romo,  Matias Barrios,  Alan Ruefli,  Davison Lemus,  Carlos Quinones Moratalla,  Emir Avila,  Gilson Figueiredo Maria Junior,  Angel Contento,  Alberto Abengozar (Raul Moreno 75')
Малага:  Хосе Салинас,  Фернандо Калеро,  Хуан Беррокаль (Дани Лоренсо 56'),  Алекс Пастор,  Йенс-Люс Каюсте (Haitam Abaida 45'),  Карлос Дотор,  Энеко Хаурехи,  Rafa Rodriguez (Давид Ларрубия 45'),  Izan Merino,  Juan Francisco Fernandez Martin,  Carlos Lopez
Жёлтая карточка:  Alberto Abengozar 61' (Sporting de Alcazar)
Красная карточка:  Antonio Aviles 78' (Sporting de Alcazar)

В параллельной игре «Вильярреал» в гостях разгромил «Манакор» — 5:0.

Голами в составе победителей отметились Алассана Дьятта (13'), Танитолува Олувасей (26'), Серхи Кардона (47'), Низар эль-Джмили (55') и Николя Пепе (68').