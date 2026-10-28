Завершились две встречи второго раунда Кубка Испании.
«Малага» на выезде обыграла «Алькасар» со счетом 3:0.
Дублем в составе победителей отметился Чупе (71', 80'), еще один мяч на счету Даниэля Лоренцо Геррейро на 88-й минуте.
Результат матча
Sporting de AlcazarИспания. Кубок Дель Рей0:3МалагаМалага
Sporting de Alcazar: Walter Caceres, Antonio Aviles, Carlos Romo, Matias Barrios, Alan Ruefli, Davison Lemus, Carlos Quinones Moratalla, Emir Avila, Gilson Figueiredo Maria Junior, Angel Contento, Alberto Abengozar (Raul Moreno 75')
Малага: Хосе Салинас, Фернандо Калеро, Хуан Беррокаль (Дани Лоренсо 56'), Алекс Пастор, Йенс-Люс Каюсте (Haitam Abaida 45'), Карлос Дотор, Энеко Хаурехи, Rafa Rodriguez (Давид Ларрубия 45'), Izan Merino, Juan Francisco Fernandez Martin, Carlos Lopez
Жёлтая карточка: Alberto Abengozar 61' (Sporting de Alcazar)
Красная карточка: Antonio Aviles 78' (Sporting de Alcazar)
В параллельной игре «Вильярреал» в гостях разгромил «Манакор» — 5:0.
Голами в составе победителей отметились Алассана Дьятта (13'), Танитолува Олувасей (26'), Серхи Кардона (47'), Низар эль-Джмили (55') и Николя Пепе (68').