Нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия перенёс операцию после серьёзной травмы правого колена. Хирургическое вмешательство прошло успешно, сообщает пресс-служба парижского клуба.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

Операцию грузинскому футболисту провели в специализированной больнице в Дохе. Теперь 25-летний форвард приступит к восстановлению и реабилитации. Точные сроки его возвращения на поле пока не определены.

Кварацхелия получил разрыв передней крестообразной связки правого колена 20 октября в домашнем матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов против «Барселоны». Во втором тайме нападающий получил повреждение и не смог продолжить встречу, которая завершилась победой парижан со счётом 4:2.