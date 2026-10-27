Завершились две игры 1/16 финала Кубка Германии.
«Бохум» дома переиграл «Майнц» со счетом 2:0.
Первый гол в матче забил Кристиан Русмуссен на 46-й минуте. Филипп Хофманн на 75-й минуте удвоил преимущество хозяев.
Результат матча
БохумБохум2:0МайнцМайнц
1:0 Кристиан Расмуссен 46' 2:0 Филипп Хофман 75'
Бохум: Тимо Хорн, Сеан Клайбер, Карол Метс, Максимилиан Виттек (Lasse Isbruch 81'), Матс Панневиг, Ярне Стойкерс (Leon Sawas 81'), Геррит Хольтман (Мансур Уро-Тагба 71'), Кристиан Расмуссен (Кодзи Миёси 63'), Michael Steinwender, Tom Meyer, Berkan Taz (Филипп Хофман 63')
Майнц: Александер Шволов, Филипп Мвене, Сильван Видмер (Эрик Мартель 63'), Стефан Пош, Данни да Коста (Sota Kawasaki 84'), Ли Джэ Сон (Рансфорд Кёнигсдёрффер 63'), Кайсю Сано, Пауль Небель (Бенедикт Холлербах 84'), Филлип Тиц (Антони Каси 63'), Шеральдо Бекер, Kacper Potulski
Жёлтые карточки: Tom Meyer 66', Lasse Isbruch 90+6', Сеан Клайбер 90+7' — Рансфорд Кёнигсдёрффер 62'
В параллельной встрече «Айнтрахт» на выезде оказался сильнее «Гамбурга» — 3:1.
На 56-й минуте Робин Кох вывел вперед «орлов», а на 71-й минуте Джонатан Буркардт удвоил преимущество гостей. На 75-й минуте Юнес Эбнуталиб довел счет до разгромного, но Терем Моффи на 79-й минуте забил гол престижа у хозяев.
«Бохум» и «Айнтрахт» узнают своих соперников позднее.