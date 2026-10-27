Завершились две игры 1/16 финала Кубка Германии.

«Бохум» дома переиграл «Майнц» со счетом 2:0.

Первый гол в матче забил Кристиан Русмуссен на 46-й минуте. Филипп Хофманн на 75-й минуте удвоил преимущество хозяев.

Результат матча

Бохум Бохум 2:0 Майнц Майнц

1:0 Кристиан Расмуссен 46' 2:0 Филипп Хофман 75'

Бохум: Тимо Хорн, Сеан Клайбер, Карол Метс, Максимилиан Виттек ( Lasse Isbruch 81' ), Матс Панневиг, Ярне Стойкерс ( Leon Sawas 81' ), Геррит Хольтман ( Мансур Уро-Тагба 71' ), Кристиан Расмуссен ( Кодзи Миёси 63' ), Michael Steinwender, Tom Meyer, Berkan Taz ( Филипп Хофман 63' )

Майнц: Александер Шволов, Филипп Мвене, Сильван Видмер ( Эрик Мартель 63' ), Стефан Пош, Данни да Коста ( Sota Kawasaki 84' ), Ли Джэ Сон ( Рансфорд Кёнигсдёрффер 63' ), Кайсю Сано, Пауль Небель ( Бенедикт Холлербах 84' ), Филлип Тиц ( Антони Каси 63' ), Шеральдо Бекер, Kacper Potulski

Жёлтые карточки: Tom Meyer 66', Lasse Isbruch 90+6', Сеан Клайбер 90+7' — Рансфорд Кёнигсдёрффер 62'