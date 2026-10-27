Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Ян-Кристиан Дризен высказался о получении нападающим Гарри Кейном «Золотого мяча». Руководитель клуба высоко оценил достижения английского форварда и подчеркнул, что его успех имеет большое значение для немецкого футбола.
«Кейн заслуженно получил эту награду. В последние годы он постоянно бьет различные рекорды. Он стал первым игроком Бундеслиги за 30 лет, получившим "Золотой мяч". Это серьезный сигнал для нашего чемпионата. Гарри является яркой личностью в футболе и за его пределами», — приводит слова Дризена пресс-служба «Баварии».
Вторую позицию в голосовании занял нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе. Третье место досталось вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю.