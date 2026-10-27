Вторую позицию в голосовании занял нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе . Третье место досталось вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю .

«Кейн заслуженно получил эту награду. В последние годы он постоянно бьет различные рекорды. Он стал первым игроком Бундеслиги за 30 лет, получившим "Золотой мяч". Это серьезный сигнал для нашего чемпионата. Гарри является яркой личностью в футболе и за его пределами», — приводит слова Дризена пресс-служба «Баварии».

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Ян-Кристиан Дризен высказался о получении нападающим Гарри Кейном «Золотого мяча». Руководитель клуба высоко оценил достижения английского форварда и подчеркнул, что его успех имеет большое значение для немецкого футбола.

2.00

Прогнозы•Завтра 22:45 «Бавария» — «Магдебург». Прогноз и ставка «Баварцы» уничтожат «Магдебург»

Футбол• Сегодня 13:20 Кастинг по-лионельски: Миранчук и еще девять «наследников Месси»

Футбол• Сегодня 12:30 Нерожденный гений: почему путь Кейна к «Золотому мячу» уникален

Футбол• Сегодня 10:22 «Золотой мяч-2026»: онлайн, прямая трансляция церемонии

Футбол• Сегодня 08:01 От тоски до триумфа: Как Кейн шёл к «Золотому мячу»

Главные темы сейчас

Футбол• Сегодня 08:35 Нисходящая траектория: Ндомбеле, как необходимая заплатка в центре «Рубина»?

Футбол• Вчера 18:08 Трансферный дайджест. 20 — 26 октября

Футбол• Вчера 15:05 Кто выиграет «Золотой мяч» 2026: взгляд из России

Футбол• 25/10/2026 07:18 Эффект Ираолы: Как Макаллистер возродил карьеру в «Ливерпуле»

Футбол• 24/10/2026 11:40 «Барселона» против «Реала»: все, что нужно знать перед первым Эль-Класико сезона

Выбор читателей

Теннис• 25/10/2026 20:52 Неделя тенниса: Медведев защитил титул в Алматы, а Свитолина бросила Монфиса

Футбол• 23/10/2026 15:11 Не потянул: 6 вариантов для Сауся после «Спартака»

Футбол• 21/10/2026 02:12 Абсолютный блокбастер в Париже! «ПСЖ» не отдал «Барсе» корону лучшей команды Европы

Футбол• 21/10/2026 11:41 Худший старт за 40 лет: кто может заменить Каррика в «Манчестер Юнайтед»

Футбол• 25/10/2026 19:28 ЦСКА смял «Спартак» на старте и не подпустил к камбэку: Глебов, Мусаев и Бориско решили дерби

Самое интересное

Футбол• 25/06/2026 20:05 Секрет популярности «Vamos»: как одно испанское слово покорило мировой футбол

Футбол• 25/06/2026 14:49 Эстафета величия: кто владел главным чемпионским поясом мирового футбола с 1980 года по наши дни

Футбол• 25/06/2026 03:17 Расцвет Ундава: От проблем в «Брайтоне» до наследника Мюллера

Футбол• 23/06/2026 15:44 «Золотое поколение», пустые обещания: Турция и еще четыре сборные, которых мы не ждем на ЧМ-2030