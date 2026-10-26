Нападающий «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия пропустит 70-ю церемонию вручения «Золотого мяча», которая состоится сегодня, сообщает L’Équipe.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

25-летний вингер сборной Грузии получил разрыв передней крестообразной связки правого колена на прошлой неделе в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (4:2). В начале этой недели футболист отправится в Доху для проведения операции, что делает его визит в столицу Великобритании невозможным.

Источник отмечает, что Усман Дембеле отправится в Лондон. Действующий обладатель награды прибудет на мероприятие в сопровождении делегации примерно из 15 человек. Маркиньос пропустит церемонию из-за повреждения бедра, полученного в той же встрече с «Барселоной». Капитан «ПСЖ» планирует поддержать команду с трибун в сегодняшнем домашнем матче Лиги 1 против «Лиона».