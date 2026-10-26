Самый известный петербургский телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, в чём сильнее Александр Соболев своего конкурента Фелипе Аугусто.

Александр Соболев globallookpress.com

«Соболев приболел, не попал даже в заявку. Его, конечно, не хватало. Он здорово цепляется за мячи, вступает в единоборства. Фелипе Аугусто реализовал пенальти. Теперь почувствует уверенность. Но если говорить непосредственно о его игре, то пока ему не хватает взаимопонимания с партнёрами. И Соболев, на мой взгляд, смотрится интереснее, ярче бразильца. Александр уже забил восемь мячей. Тут статистика говорит сама за себя», — сказал Орлов «СЭ».

Для бразильского нападающего гол в ворота «Динамо» Мх (2:0) в 12‑м туре стал первым в РПЛ. Соболев в этом сезоне провёл 14 матчей, забил в них 11 мячей и сделал 3 голевые передачи.