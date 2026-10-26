Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал достижение отметки в 100 голов за клуб.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Я очень счастлив. Все знают, что мне нравится помогать команде голами, но сегодня это всего лишь деталь, потому что самое важное — победа команды. Думаю, эта победа придаст всей команде много уверенности. А что касается голов... думаю, я забью еще очень много», — сказал Мбаппе в интервью клубной пресс-службе.

Французский форвард сделал дубль в матче 10-го тура испанской Примеры против «Барселоны» (2:1). Эти мячи стали для него 99-м и 100-м в составе мадридцев. Для достижения этой отметки футболисту потребовалось провести 116 матчей.