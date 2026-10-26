В матче 10-го тура испанской Примеры « Барселона » проиграла « Реалу » со счетом 1:2.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

На 41-й минуте Килиан Мбаппе поразил ворота каталонцев и открыл счет в игре. «Барселона» смогла отыгрваться на 61-й минуте усилиями Рафиньи.

Все решилось на 87-й минуте, когда тот же Мбаппе вновь вывел «Реал» вперед и принес своей команде победу.

Результат матча Барселона Барселона 1:2 Реал Мадрид Мадрид 0:1 Килиан Мбаппе 41' 1:1 Рафаэл Диас 61' 1:2 Килиан Мбаппе 88' Барселона: Жоан Гарсия, Пау Кубарси, Жерар Мартин, Жоау Канселу, Родриго Эрнандес, Фермин Лопес ( Френки де Йонг 74' ), Педри, Ламин Ямаль, Энтони Гордон ( Карим Адейеми 85' ), Рафаэл Диас ( Габриэл Жезус 86' ), Xavi Espart Font Реал Мадрид: Андрей Лунин, Марк Кукурелья, Ибраима Конате, Джуд Беллингем, Арда Гюлер ( Карлос Эспи 90' ), Орельен Тчуамени, Бернарду Силва ( Эдуардо Камавинга 80' ), Федерико Вальверде ( Дензел Дюмфрис 62' ), Килиан Мбаппе, Ян Дьоманде ( Трент Александер-Арнольд 90' ), Дин Хейзен Жёлтые карточки: Энтони Гордон 84', Алекс Бальде 90+7', Карим Адейеми 90+7' — Орельен Тчуамени 46', Дин Хейзен 90+2', Килиан Мбаппе 90+5'

Статистика матча 6 Удары в створ 5 6 Удары мимо 3 62 Владение мячом 38 6 Угловые удары 6 3 Офсайды 3 15 Фолы 11

Таким образом, «Барселона» потерпела первое поражение в сезоне. Подопечные Ханса-Дитера Флика остались на 1-м месте в турнирной таблице с 27 очками. «Реал» набрал 24 зачетных балла и идет 3-м.