В матче 10-го тура испанской Примеры « Барселона » проиграла « Реалу » со счетом 1:2.
На 41-й минуте Килиан Мбаппе поразил ворота каталонцев и открыл счет в игре. «Барселона» смогла отыгрваться на 61-й минуте усилиями Рафиньи.
Все решилось на 87-й минуте, когда тот же Мбаппе вновь вывел «Реал» вперед и принес своей команде победу.
Результат матча
БарселонаБарселона1:2Реал МадридМадрид
0:1 Килиан Мбаппе 41' 1:1 Рафаэл Диас 61' 1:2 Килиан Мбаппе 88'
Барселона: Жоан Гарсия, Пау Кубарси, Жерар Мартин, Жоау Канселу, Родриго Эрнандес, Фермин Лопес (Френки де Йонг 74'), Педри, Ламин Ямаль, Энтони Гордон (Карим Адейеми 85'), Рафаэл Диас (Габриэл Жезус 86'), Xavi Espart Font
Реал Мадрид: Андрей Лунин, Марк Кукурелья, Ибраима Конате, Джуд Беллингем, Арда Гюлер (Карлос Эспи 90'), Орельен Тчуамени, Бернарду Силва (Эдуардо Камавинга 80'), Федерико Вальверде (Дензел Дюмфрис 62'), Килиан Мбаппе, Ян Дьоманде (Трент Александер-Арнольд 90'), Дин Хейзен
Жёлтые карточки: Энтони Гордон 84', Алекс Бальде 90+7', Карим Адейеми 90+7' — Орельен Тчуамени 46', Дин Хейзен 90+2', Килиан Мбаппе 90+5'
Таким образом, «Барселона» потерпела первое поражение в сезоне. Подопечные Ханса-Дитера Флика остались на 1-м месте в турнирной таблице с 27 очками. «Реал» набрал 24 зачетных балла и идет 3-м.