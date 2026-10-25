Капитан «Барселоны» Рафинья рассказал о своём физическом состоянии накануне матча с мадридским «Реалом» в чемпионате Испании. Бразильский нападающий недавно восстановился после травмы и постепенно возвращается к привычным нагрузкам.

«Я пока не готов на 100%. Мне ещё предстоит поработать, чтобы выйти на пик физической формы, но я чувствую себя хорошо», — приводит слова Рафиньи Barca Buzz.

Встреча «Реала» и «Барселоны» начнётся сегодня в 23:00 мск.

На счету 29-летнего бразильца 14 забитых мячей и три голевые передачи в десяти матчах текущей кампании.