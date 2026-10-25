Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвел итоги матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги против столичного ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счетом 2:0.

Хуан Карлос Карседо globallookpress.com

«Перед матчем мы говорили, что важно начать матч с полной концентрацией, а в итоге сразу же пропустили лёгкий гол. Стандарты соперника мы тоже изучали. Ребята бились, моменты были, чтобы поменять ход встречи, но результат такой. Парада и Бабич вышли по той причине, что они классно показали себя в игре с "Рубином", — передаёт слова Карседо "Чемпионат".

После 12 туров чемпионата России ЦСКА набрал 25 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице. "Спартак" с 23 очками в активе опустился на пятое место.