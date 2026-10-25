В матче 12-го тура РПЛ между «Ростовом» и московским «Локомотивом» гости столкнулись с кадровой потерей уже в первом тайме. Полузащитник железнодорожников Зелимхан Бакаев получил повреждение бедра и не смог продолжить встречу.

Зелимхан Бакаев globallookpress.com

Эпизод произошёл в середине первой половины игры. Медицинский штаб оказал футболисту помощь, после чего Бакаев покинул поле. Вместо него на газон вышел полузащитник Александр Коваленко.

К перерыву подопечные Михаила Галактионова уступали «Ростову» со счётом 0:2. Следить за прямой текстовой онлайн-трансляцией матча можно по ссылке.